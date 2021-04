Haldensleber Gerüchteküche brodelt im Internet hoch

Fake News machen auch vor Haldensleben keinen Halt: In einer Facebook-Gruppe überschlugen sich die Kommentare förmlich, nachdem ein Mitglied Fotos eines Polizeieinsatzes teilte. Hat es einen Mord gegeben? Was ist an den Gerüchten dran?

Haldensleben (tc)

Auf einem der Fotos, die auf dem Süplinger Berg entstanden sind, sind vier Polizeiautos und ein Rettungswagen zu sehen. Fünf Polizeibeamte stehen um einen Mann, der am Boden sitzt und drei Sanitäter sind auch schon vor Ort, um dem Mann zu helfen. Diese Fotos landeten in einer Informationsgruppe zu Haldensleben im sozialen Netzwerk Facebook und wurden 133 Mal kommentiert.

Und plötzlich ist in den Kommentaren auch noch die Rede von einer toten Person. Hat der Mann von den Fotos etwas damit zu tun? Erst heißt es, sie wurde nahe der Hagenpassage von einem Lkw tot gefahren und zwei Kommentare später wurde sie sogar ermordet. Matthias Lütkemüller, Pressesprecher des Polizeireviers Börde, bringt Licht ins Dunkel: „Es wurde niemand ermordet“, erklärt er. Dennoch wurde am 8. April in den Morgenstunden auf dem Parkplatz der Hagenpassage eine tote Frau gefunden, bestätigt Lütkemüller. Im Laufe der regulären Ermittlungen sei auch am Freitag den 9. April gegen 14 Uhr am Marktplatz ein Spürhund für ein Bewegungsbild im Einsatz gewesen. Am Ende stand fest, dass es sich um kein Gewaltverbrechen sondern um eine natürliche Todesursache handelte.

Zwei unterschiedliche Fälle

Der Mann von den Bildern sei in einem anderen Fall festgenommen worden. Er habe gegen die Fensterscheibe eines Polizeiautos geklopft und wollte den Schlüssel haben. Wie sich herausstellte, stand der Mann unter Drogeneinfluss. Er sei dann ausgerastet und habe sich gegen das Polizeiauto geworfen. Die Rettungskräfte wurden für die weitere Versorgung hinzugezogen. Nach der Befragung wurde der Mann auch schon wieder auf freien Fuß gesetzt. Solche Polizeieinsätze oder auch im Zusammenhang mit psychischen Probleme gebe es immer wieder.

Was für die Polizisten ihre normale Arbeit ist, sieht für Passanten oftmals erschreckend oder verunsichernd aus. „Wenn eine Gefahrensituation besteht, sperren wir den Bereich immer großräumig ab. Und der Einsatz von Spürhunden, wie vor einigen Tagen, ist vollkommen normal, wenn wir etwas suchen oder eine Person finden wollen“, erklärt Lütkemüller. Es hätte sich auch um eine einfach Trainingseinheit handeln können, meint er weiter.

Absperrungen bei Gefahr

Auch wenn die routinemäßigen Kontroll-Flüge der Wasserschutzpolizei mit dem Polizeihubschrauber stattfänden, würde immer jemand anrufen und fragen, ob jemand gesucht werde. Die Bürger müssten sich bei solchen Vorgängen keine Gedanken machen. „Wenn wir etwas machen, worüber wir die Bürger informieren müssen, machen wir das auch mit Lautsprecherdurchsagen oder ähnlichem. Das ist unsere Pflicht“, betont Lütkemüller. Bürger die Polizeieinsätze sehen sollten den Polizisten nicht im Weg stehen und allen Anweisungen Folge leisten, erklärt der Pressesprecher.

Den Facebook-Post habe er auch gesehen. „Nach 12 Kommentaren habe ich nicht mehr weitergelesen“, meint Matthias Lütkemüller. Und solchen Informationen würde die Polizei auch keine größere Beachtung schenken. Denn eine Sache, die man als junger Polizist mitunter als erstes lerne sei, dass nur das, was man beweisen kann auch passiert ist, erzählt Lütkemüller. „Bei unseren Ermittlungen setzen wir vor allem auf Sachbeweise, aber natürlich auch auf Zeugenaussagen, die dann aber noch einmal überprüft werden“, erklärt er zur Polizeiarbeit. Anders sei das bei Posts in sozialen Netzwerken: „Da ist es dann wie bei dem Spiel ,Stille Post'. Am Ende kommt etwas ganz anderes raus, als das was eigentlich war.“