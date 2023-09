Die gute Nachricht zuerst: An allen städtischen Haldensleber Grundschulen liegt ein Glasfaseranschluss an – die Grundvoraussetzung für superschnelles Internet. Die schlechte Nachricht: Die Anschlüsse sind noch nicht freigeschaltet.

Haldensleben - Was den Digitalpakt der Bundesregierung angeht, sitzen die Haldensleber Grundschulen sprichwörtlich auf heißen Kohlen. Die Schulen haben technisch-pädagogische Konzepte erarbeitet, die Stadt als Trägerin der Grundschulen alle weiteren Schritte in die Wege geleitet, und der Glasfaseranschluss liegt inzwischen an allen Grundschulen an. Damit ist das neue Programm „Schule ans Netz“ theoretisch nutzbar. Und doch stagniert es momentan an einem entscheidenden Punkt.