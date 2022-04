Haldensleber Handballer dürfen auch die Sporthallen des Landkreises nutzen

Wegen sogenannter Trockenrisse in Holzbalken, die die Dachkonstruktion mit tragen, musste die Sporthalle Zollstraße in Haldensleben zunächst bis auf unbestimmte Zeit gesperrt werden. Die Sportler, die dort trainieren und spielen brauchten nun Ausweichhallen.

Haldensleben - Die Stadt Haldensleben hat Ende 2021 die Sporthalle an der Zollstraße gesperrt. Dort waren sogenannte Trockenrisse in Trägerbalken der Decke aufgetreten. Diese könnten die Statik beeinflussen. Die Hallen-Schließung brachte Sportvereine in die Bredouille, die regelmäßig an der Zollstraße trainieren und auch Spiele austragen. Dazu zählt allen voran der Handballsportverein (HSV) Haldensleben, unter anderem trainieren aber auch Rollsportler und die Kleinsten – die Bummisportler – in der Halle.