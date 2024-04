Haldensleben. - In Haldensleben gab es um Ostern jahrelang den Jacobi-Markt. Er zog die Bürger mit Verpflegung, Musik und kleinen Aktionen in die Innenstadt. In diesem Jahr jedoch fiel er aus. „Ostern war so früh. Wir haben uns deshalb etwas Neues überlegt“, sagt Stefan Oldenburg, Vorsitzender des Innenstadt-Händler-Vereins „Wir für euch“. Der Verein stampfte den Jacobi-Markt ein und plant stattdessen, am 17. und 18. Mai ein „Mai-Vergnügen“ auf dem Hagentorplatz und der Hagenstraße zu veranstalten.

Dabei erwartet die Besucher Live-Musik, allerlei Verpflegung und mehr. „Es wird in diesem Rahmen die zweite Haldensleber Käsekuchenmeisterschaft geben“, verrät Stefan Oldenburg. Beim Jacobimarkt im vergangenen Jahr hatten die Innenstadthändler mit dem Wettbewerb begonnen, der sich tatsächlich einer guten Resonanz erfreute. Immerhin waren es 24 Käsekuchen, die die sechsköpfige Jury verkosten musste, bevor der Wanderpokal an die Siegerin übergeben werden konnte.

Auch in diesem Jahr wird wieder das beste Käsekuchenrezept gesucht. Diesmal sollen die Teilnehmer jedoch Käse-Blechkuchen abgeben. Die seien nach der Bewertung durch die Jury leichter zu verteilen. Denn die Gäste des „Mai-Vergnügens“ haben die Möglichkeit, die Kuchenkreationen zu kaufen und damit Gutes zu tun, denn die Einnahmen sollen einem sozialen Projekt zugute kommen.

Die Kuchen für den Wettbewerb können bis zum Freitag, 17. Mai, um 15 Uhr, im Mehrgenerationenhaus EHFA abgegeben werden, wo ab 18 Uhr die Jury die Backkreationen verkosten wird. Jury-Mitglieder werden noch gesucht und können sich im EHFA melden.

Am Freitag wird beim „Mai-Vergnügen“ die Band „Notbesetzung“ spielen. Zudem sind zahlreiche Geschäfte auf der Hagenstraße bis 20 Uhr geöffnet. Am Sonnabend, 18. Mai, soll ab 10 Uhr der Käsekuchenverkauf vor den Geschäften auf der Hagenstraße starten. Die Siegerehrung des Wettbewerbs findet um 15 Uhr statt. Am Abend spielt die Partyband „Ventura Fox“. Die Veranstaltung geht am Freitag von 17 bis 22 Uhr und am Sonnabend von 15 bis 22 Uhr. Auch für die Kinder soll einiges geboten werden, so soll es unter anderem eine Hüpfburg geben.