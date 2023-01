Haldensleber Hausboot darf nicht auf dem Mittellandkanal fahren

In Haldensleben haben zwei Brüder ein Hausboot aufgebaut. Ihre Idee, die auch die Stadt Haldensleben unterstützt: das Wasserfahrzeug für Gäste vermieten, die dann auf dem Mittellandkanal schippern sollen. Doch dagegen sträubt sich jetzt das zuständige Schifffahrtsamt.

Die Brüder Sven (li.) und Michael Schleevoigt haben in Haldensleben ein Hausboot zur Vermietung aufgebaut. Nun, wo es fertiggestellt ist, dürfen sie es auf dem Mittellandkanal nicht nutzen und suchen verzweifelt nach Lösungen.

Haldensleben - Michael Schleevoigts Idee war simpel: Gemeinsam mit seinem Bruder Sven hat der Haldensleber ein Hausboot aufgebaut, das er vermieten wollte. Es sollte an der Liegestelle liegen, die in den vergangenen Jahren vom Fahrgastschiff „Haldensleber Roland“ genutzt wurde. Von dort aus sollten die Gäste auf dem Mittellandkanal in und um Haldensleben schippern können.