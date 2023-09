Beim Thema Glasfaserausbau ist ein Ende in Sicht. Obwohl es zu Verzögerungen in Hundisburg bei Hausanschlüssen der Telekom kommt, ist doch absehbar, wann es schnelles Internet für die Haldensleber gibt. Andere Anbieter liegen sehr genau in ihrem Zeitplan.

In den kommenden Wochen werden die Haldensleber Haushalte an das neue Glasfasernetz angeschlossen.

Haldensleben - Schnelles Internet ist dieser Tage nicht mehr nur nett zu haben, sondern für viele Menschen, die etwa im Homeoffice arbeiten, essenziell. In Haldensleben beginnen in absehbarer Zeit die Hausanschlüsse. Nur in Hundisburg, bei der Telekom, kommt es zu Verzögerungen im Zeitplan.

Ursprünglich hätten die Hausanschlüsse in Hundisburg bis zum 31. Dezember 2022 abgeschlossen sein sollen. Das geht aus einem Schreiben an einen Anwohner hervor, welches der Volksstimme vorliegt. Darin heißt es außerdem: „Obwohl wir bereits mit vielen nationalen und internationalen Partnern zusammenarbeiten, übersteigt die Nachfrage nach Glasfaser-Anschlüssen in Deutschland derzeit die vorhandenen Montage- und Baukapazitäten. Vor diesem Hintergrund haben wir uns dazu entschieden, zunächst jene Anschlüsse fertigzustellen, für die ein entsprechender Glasfaser-Tarif bei uns oder einem anderen Telekommunikationsanbieter beauftragt wurde.“ Dazu sagt Georg von Wagner, Pressesprecher Deutschen Telekom AG, auf Nachfrage: „Der Eigenausbau wurde zugunsten des geförderten Ausbaus von 2022 nach 2023 verschoben. Es fehlen qualifizierte Firmen am Markt, die diese Arbeiten ausführen können.“

Telekom will in fünf Wochen durch sein

Eine Zeile aus dem Schreiben dürfte in Hundisburg zu besonders viel Unmut geführt haben. „Reine Infrastruktur-Aufträge, wie der von Ihnen beauftragte Glasfaser-Hausanschluss, werden hingegen vorübergehend zurückgestellt und zu einem späteren Zeitpunkt gebaut. Diese Zurückstellung kann aktuell zu einer Verzögerung von mehr als einem Jahr führen.“

Der Pressesprecher der Telekom entschärft diese Aussage aus dem Schreiben jedoch. „In Haldensleben bauen wir alle Hausanschlüsse, die bei uns in Auftrag gegeben worden sind.“ So seien nur ganz wenige Haushalte von Verzögerungen betroffen. Sprich, auch diejenigen ohne entsprechenden Tarif bekommen wie geplant ihren Hausanschluss. Laut Georg von Wagner in den kommenden drei bis fünf Wochen. „Voraussetzung ist jedoch, dass der Eigentümer auch zu Hause ist und uns auf seinem Grundstück bauen lässt.“

Doch warum dann überhaupt die Unterscheidung zwischen Haushalten mit Tarif und ohne? „Weil diese Kunden, die einen Tarif dazu buchen, den Glasfaser-Anschluss tatsächlich auch sofort nutzen wollen. Ist doch klar, dass die auch umgehend fertiggestellt werden. Während die, die keinen Tarif hinzubuchen, offenbar weiter auf dem bisher genutzten Anschluss telefonieren und surfen wollen. Aber um es ganz klar zu sagen: Wir bauen alle bei uns bestellten Anschlüsse. Die mit Tarifbuchung werden aber jetzt mit Priorität gebaut.“

UGG schließt ab September an

Und auch in der Innenstadt gehen die Häuser bald als Netz. Unsere Grüne Glasfaser (UGG) schließt demnächst die ersten Häuser an. „Laut unseren Planungen werden die ersten Glasfaser-Hausanschlüsse ab Ende September an das UGG-Netz angeschlossen“, teilt Eva-Maria Gose-Fehlisch mit.

Im Juni vergangenen Jahres sprach das Unternehmen davon, dass die ersten Netzanschlüsse frühestens im August 2023 stattfinden würden und die ersten Aktivierungen der Hausanschlüsse frühestens im Oktober. „Damit gibt es aus unserer Sicht keine Verzögerung“, so die Mitarbeiterin. Der UGG sei daran gelegen, den Bürgern in Haldensleben den Zugang zu leistungsfähigem Internet schnellstmöglich zu ermöglichen, wie sie sagen.