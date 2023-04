Die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben hat in den vergangenen Jahren rangeklotzt. Sie besitzt nun eine Online-Fangemeinde, hat richtig viele Mitglieder dazu gewonnen und kann sich über modernste Technik freuen.

Haldensleben - Schulterzucken und Rätselraten bei den Feuerwehrleuten im Landkreis Börde: „In den letzten 25 Jahren hatten wir kontinuierlich einen Schwund – meistens so 25 bis 30 Kameraden im Jahr weniger“, erklärt Matthias Schumann, Kreisbrandmeister des Landkreises Börde. Alle Wehren des Landkreises – derzeit 157 an der Zahl – seien davon betroffen gewesen. „Seit drei Jahren beobachten wir nun genau das Gegenteil“, erklärte Schumann bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Haldensleben. „Und so richtig erklären können wir uns das nicht.“