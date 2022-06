Haldensleber können ihre Stadt mit einer Spende grüner machen

Seit 2020 gibt es in Kathendorf bereits Baumpflanzaktionen für Familien, die als Zeichen für ihre Verbundenheit zum Ort einen Baum pflanzen. Voller Tatendrang machten sich Laura Schippert und Daniel Richter-Schippert mit ihren drei Kindern, Jarla, Lu und Ilvi, auf den Weg zum Kathendorfer Sportplatz. Die Kathendorfer pflanzten am Ortsrand einen Obstbaum für den jüngsten Spross der Familie. Auch in Haldensleben können die Bewohner nun Baumpaten werden.

Archivfoto: Anett Roisch