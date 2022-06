Haldensleber Kultur auf YouTube

Haldensleben - Eine Frage steht am Anfang des kleinen Films, der jetzt auf YouTube unter „Haldensleben-Kultur“ zu sehen ist: Haldensleben ist sehr schön, und hier soll nichts los sein? Ebbi Tebibu, Paulina Kaczmarek und Flora Mussie Gebregergs erkunden die Kreisstadt und zeigen an einem Beispiel, was Haldensleben zu bieten hat. Für weitere Filme wurde bereits gedreht, sie müssen aber noch fertiggestellt werden. Initiator ist der Verein KulturHeimat Haldensleben. Unter dem Dach des Vereins gehen bereits viele verschiedene Interessengruppen ihren Hobbys nach, nun gehört auch eine Videogruppe dazu.