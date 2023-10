Haldensleben - Mit den Windböen, die auf dem Festplatz Masche umherwirbelten, haben die Haldensleber am Sonnabend ihre bunten Drachen in den Himmel steigen lassen. Wer keinen dabei hatte, konnte vor Ort an einem Stand der Stadt selbst einen Drachen basteln und nach Belieben bemalen. Auch der Kinderschutzbund, die Freiwillige Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz, die Drachenfreunde Magdeburger Elbwind und weitere Vereine unterstützten das Fest. So gab es neben einer Hüpfburg unter anderem auch ein kleines Karussell, eine Schmink- sowie Bastelstation, elektrische Autos, Waffeln und Hotdogs. Die meisten Angebote gab es auf Spendenbasis oder sogar gratis.

Unter den „Flugkünstlern“ war auch Harald Hirsch aus Klinze. Seinen imposanten Drachen habe er vor über 20 Jahren aus China mitgebracht. Inzwischen erfreuen sich auch seine Enkelkinder Conor und Jasper daran, die aus Nordrhein-Westfalen in den Herbstferien zu Besuch sind.

Für gespannte Blicke sorgte zwischendurch ein außerplanmäßiger Einsatz der Feuerwehr: Einer der Flugdrachen hatte sich offenbar im Schornstein eines der angrenzenden Häuser verfangen. Kurzum fuhr die Feuerwehr ihre Drehleiter aus und holte das Gerät vom Dach.