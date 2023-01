Haldensleber schicken 649 Schuhkartons für bedürftige Kinder auf die Reise

Zum Ende der Weihnachtszeit haben die Organisatoren der Spendensammlung „Weihnachten im Schuhkarton“ Bilanz gezogen. Insgesamt konnten 649 Weihnachtsgeschenke an bedürftige Kinder in Osteuropa verschickt werden.

Haldensleben - Die Weihnachtsfreude klingt in den Familien noch nach. Die Süßigkeiten sind sicher noch nicht alle. Kinder sind mit dem neuen Spielzeug beschäftigt, Bücher sind vielleicht schon ausgelesen, neue Kleidung hat die erste Wäsche hinter sich. Viele Familien aus der Region haben zum Fest aber nicht nur an sich selbst gedacht, sondern auch Päckchen für bedürftige Kinder in Osteuropa gepackt und sich damit wie in den Vorjahren an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligt.