Haldensleber Schule will Lehr-Ideen aus Schweden integrieren

Zwei Lehrerinnen der Erich-Kästner-Schule in Haldensleben sind mit dem Erasmus plus Programm nach Schweden gefahren. Dort haben sie neue Ideen für ihren Schulalltag gesammelt.

Die Lehrerinnen Susanne Neuhaus und Karoline Vehmeier aus der Erich-Kästner-Schule nahmen an Erasmus plus teil.

Haldensleben - Die Erich-Kästner-Schule hat erneut zwei Lehrerinnen im Rahmen von Erasmus plus in ein anderes Land geschickt, um sich dort eine Woche den Schulalltag anzuschauen und Ideen für den eigenen Unterricht zu sammeln. Dieses Mal durften Susanne Neuhaus und Karoline Vehmeier nach Schweden fahren - genauer nach Vimmerby, die Geburtsstadt von Astrid Lindgren. Am Mittwoch haben sie ihre Erfahrungen mit dem Kollegium geteilt.