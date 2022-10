Haldensleber Sportclub ist dankbar für hohe Zahl an Typisierungen

Der Haldensleber Sportclub hat eine Typisierungsaktion „für einen Freund“ auf die Beine gestellt. Um dem Sportfreund zu helfen, der an Blutkrebs erkrankt ist und eine Knochenmarkspende braucht, wurde kräftig die Werbetrommel gerührt.

Philipp Krause von den ersten Herren des HSC ließ sich am Sonnabend typisieren.

Haldensleben - Auf dem Platz lief es am Sonnabend nicht ganz so gut für die erste Herrenmannschaft des Haldensleber Sportclubs (HSC). Sie musste sich im Waldstadion den Gästen des SSV 80 Gardelegen geschlagen geben. Ansonsten fuhr der HSC an diesem Tag aber einen vollen Erfolg ein.