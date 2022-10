Haldensleber Sportclub sucht Spender „für einen Freund“, der Leukämie hat

Mitglieder des Haldensleber Sportclubs rühren gerade die Werbetrommel. Sie starten am Sonnabend eine große Typisierungsaktion, um einem Sportfreund zu helfen, der Blutkrebs hat. Er benötigt dringend eine Stammzellspende. Möglichst viele Haldensleber sollen sich registrieren.

Haldensleben - „Für einen Freund“ – so ist eine Aktion überschrieben, die der Haldensleber Sportclub derzeit auf die Beine stellt. Die Veranstaltung, die am 15. Oktober von 10 bis 16 Uhr in der Kulturfabrik stattfindet, hat einen ernsten Hintergrund. Ein Sportfreund ist sehr krank – hat Leukämie.