Haldensleber Stadtwald wird immer mehr zur Müllhalde

Haldensleben - Überrascht ist Harald Eisenkrätzer schon lange nicht mehr. Zu lange ist er bereits Revierförster in den Wäldern von Haldensleben und hat deshalb schon viel gesehen. Verärgert ist er jedoch jedes Mal wieder. „Manche Leute sind einfach nur dreist“, erzählt der Revierförster und zeigt auf abgelegte Dachplatten mitten im Waldgebiet Benitz. „Das sind Asbestplatten“, erkennt Eisenkrätzer sofort. Deren Entsorgung ist nicht so einfach, denn der Gefahrenstoff muss in extra dafür hergestellten Taschen verpackt und gesondert entsorgt werden, nämlich in speziellen Mülldeponien. „Das ist manchen wohl zu kompliziert oder zu teuer und darum wird es dann mal eben im Wald abgeladen“, sagt Harald Eisenkrätzer.