Die Haldensleber Stadtwerke weisen daraufhin, dass sie keine Verträge am Telefon oder an der Haustür abschließen.

Haldensleben - Vor dem Abschluss von Stromverträgen an der Haustür warnen die Haldensleber Stadtwerke aktuell. So seien bei dem Energieversorger in den vergangenen Tagen vermehrt Anrufe eingegangen, die mit sogenannten Haustürverträgen zu tun haben. Während in den vergangenen Jahren bereits hier und da Betrüger unterwegs waren, die sich fälschlich als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgegeben haben, sei diesmal tatsächlich ein konkurrierender Stromversorger unterwegs, um neue Strom-Verträge an der Haustür abzuschließen.