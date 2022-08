Haldensleber Tierheim ruft Hilfe: Wohin mit 20 ausgesetzten Katzen?

20 Katzen sind Anfang August in Loitsche aufgefunden worden. Das Tierheim Satuelle nahm die Tiere auf und hat nun selbst große Probleme.

Waren auf sich allein gestellt: Sieben Katzen kamen mit Katzenschnupfen ins Tierheim Satuelle in Haldensleben

Satuelle/Loitsche - In einem Facebook-Eintrag ruft Kathrin Behrends, Leiterin des Tierheims Satuelle in Haldensleben, um Hilfe. Sie will mit dem Beitrag auf einen Fall aus Loitsche aufmerksam machen. Dort wurden vor wenigen Wochen 20 Katzen aufgegriffen.