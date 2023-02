Haldensleben - Die Haldensleber Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) und die Wohnungsbaugenossenschaft „Roland“ (WBG) sind sich in einigen Teilen der Stadt sehr nah. „Auf dem Süplinger Berg haben wir Objekte, die liegen Wand an Wand“, sagt Angelika Klocke vom Vorstand der WBG. Mehr noch: Einige der insgesamt 2800 Wohnungen der beiden großen Haldensleber Wohnungsbauunternehmen liegen in denselben Blöcken. So war es naheliegend, dass in der Vergangenheit bereits Sanierungsarbeiten an Häusern in enger Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen WBG und Wobau erledigt wurden. Nun soll die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen noch einen Schritt weiter gehen.