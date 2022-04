Haldensleber Vereine vernetzen sich

Um Nachwuchssorgen, fehlende Übungsleiter, ein Vereinsverzeichnis und ein mögliches gemeinsames Fest ging es beim ersten Stammtisch der Vereine in Haldensleben.

Haldensleben - Der Haldensleber Sportclub ist der größte Verein der Kreisstadt. Rund 850 Mitglieder machen dort in 14 Abteilungen Sport. Nachwuchssorgen hat der Verein keinesfalls, allerdings fehlt es oft an Übungsleitern, das erklärte der Vereinsvorsitzende Danny Meyer am Mittwochabend im Schützenhaus. Dort trafen sich zum ersten Mal Vereine der Stadt und der Ortsteile zu einem Stammtisch.