Haldensleberin kritisiert: Warum werden Gehölze am Kanalufer entfernt?

Am Mittellandkanal

Haldensleben. - Am Leser-Telefon hat sich eine Haldensleberin gemeldet und moniert, dass am Kanalufer hinter ihrem Grundstück in der Warmsdorfer Straße Richtung Fußgängerbrücke vor einigen Tagen zwölf Bäume gefällt worden seien. Es handele sich um junge Robinien, fügte sie hinzu – eine Baumart, die bis zu 25 Meter hoch werden kann.