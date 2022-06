Hamburger Pflegeunternehmen Eleos möchte innovatives Quartier in Haldensleben schaffen

Ein neues Quartier, das Wohnen, Arbeit und Freizeit verbindet, möchte das Hamburger Pflegeunternehmen Eleos in Haldensleben schaffen. Der geplante Komplex soll zudem den Süplinger Berg und das Wohngebiet Am Klingteich verbinden.

Haldensleben - Idyllisch mitten im Grünen liegt das Seniorenpflegeheim am Lerchenweg in Haldensleben. Östlicher Nachbar ist der Süplinger Berg, westlicher Nachbar das Wohngebiet Am Klingteich. Nach Norden hin verläuft ein schmaler Waldstreifen, der das Heim von der Straße Am Künneckenberg abgrenzt, in Richtung Süden befindet sich eine riesige Grünfläche. Auch sie gehört mit zum Pflegeheim, das im Jahr 2017 von der Hamburger Eleos-Gruppe übernommen wurde. Und mit ihr haben die beiden Geschäftsführer Lennart und Charlotte Mertens Großes vor.