geringere Kosten Heizöl in der Börde preislich fast auf Vorkriegsniveau

Heizöl ist noch immer eine wichtige Ressource für viele Haushalte, insbesondere in den Wintermonaten. Die Preise in der Börde sind zuletzt gesunken. Auch die Regierung kündigte Ende 2022 einen Zuschuss zum Heizöl an. Das ist der aktuelle Stand und darauf sollte beim Kauf geachtet werden.