An der Grundschule Gebrüder-Alstein fällt seit Tagen der Unterricht aus, weil die Heizung ausgefallen ist. Jetzt ist Bewegung in die Sache gekommen.

Heizungsproblem an Haldensleber Grundschule: Zur Notbetreuung geht es in die Turnhalle

Weil es in den Klassenzimmern zu kalt war, verbrachten die Kinder den Schultag in der Turnhalle.

Haldensleben - Toben in der Turnhalle statt Schulbank drücken im Klassenzimmer – auch am Dienstag musste der Unterricht in der Grundschule „Gebrüder Alstein “ wegen einer defekten Heizung ausfallen. Die meisten Kinder blieben daher noch einen weiteren Tag zu Hause.