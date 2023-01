Hier können Kinder in der Börde etwas erleben

Haldensleben - In Haldenslebens Kitas und Schulen wird strikt darauf geachtet, dass die Kinder sich an der frischen Luft bewegen. Viele Erzieher der Kindertagesstätten gehen mit ihren Schützlingen auch spazieren, wenn es draußen ein bisschen nass ist. Die Kinder der Erich-Kästner-Grundschule werden nur dann nicht zum Spielen auf den Hof geschickt, wenn es in Strömen regnet. Die Schüler der Klasse 4a zum Beispiel stört es überhaupt nicht, wenn das Klettergerüst ein bisschen nass ist. Getobt wird trotzdem, die Handys sind in der Schule tabu.

