Hier wird in Haldensleben bis zum Jahresende gebaut

Eigentlich sind der Frühling und der Sommer die Hochsaison für Straßenbauarbeiten. In Haldensleben sind Bauarbeiter aber auch in der dunklen Jahreszeit noch fleißig. Wo bis Jahresende noch gebaut wird, hat die Volksstimme zusammengestellt.

Haldensleben - In Haldensleben und den Ortsteilen bauen verschiedene Baulastträger. Wie der Bauamtsleiter der Stadtverwaltung, Holger Waldmann, sagt, habe die Stadt selbst neben kleinen Tagesbaustellen in diesem Jahr nicht mehr viel geplant. Die Nordstraße und die Große Straße in Althaldensleben, an denen bereits länger gearbeitet wird, sollen voraussichtlich noch bis Jahresende fertig werden. Das sei aber auch extrem von der Witterung abhängig, so Holger Waldmann.