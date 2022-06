Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge kommt auch aus Haldensleben

Haldensleben - Der Krieg in der Ukraine hat nicht nur die Menschen dort eiskalt getroffen – auch viele Deutsche haben den so schnellen und plötzlichen Angriff Russlands nicht erwartet. Vielleicht liegt es daran, dass zum Anfang der Woche auch die offiziellen Stellen in Haldensleben und dem Landkreis Börde noch tief in der Organisation von Hilfsangeboten für die Betroffenen im Kriegsgebiet steckten.