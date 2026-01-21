weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
Virtuelle Reise in die Vergangenheit Historische Karten: So sah Haldensleben vor 120 Jahren auf der Landkarte aus

Digitale Karten ermöglichen heute einen straßennahen Blick in nahezu jeden Winkel der Erde – aber die Vergangenheit bleibt außen vor. Doch es gibt eine spannende Ausnahme, die eine Reise in frühere Epochen auf der Landkarte möglich macht – ob Haldensleben um 1906, Uthmöden 1937 oder Wolmirstedt 1873.

Von Vivian Hömke 21.01.2026, 18:00
So sah Haldensleben um 1906 auf der Landkarte aus.
So sah Haldensleben um 1906 auf der Landkarte aus. Karte: Sächsische Landes-, Staats- und Universitätsbibliothek/ Screenshot: Vivian Hömke

Haldensleben - Digitale Karten von Google, Apple und anderen Plattformen ermöglichen heutzutage einen straßennahen Blick in nahezu jeden Winkel der aktuellen Welt – aber die Vergangenheit bleibt außen vor. Doch es gibt eine spannende Ausnahme, die eine Reise in frühere Epochen möglich macht.