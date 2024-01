Tassen mit Motiven vom Dorster Schloss verschenkt Manfred Franke (r.) beim Neujahrstreff in Dorst an Calvördes neugewählten Bürgermeister Hubertus Nitzschke. Hartmut Henke und seine Mädels spielen auf ihren Blasinstrumenten und sorgen für festliche Stimmung.

Dorst. - Groß ist der Trubel im Empfangssaal des Gutshauses, das die Dorster liebevoll „unser Schloss“ nennen. Manfred Franke, Ingo Springborn und Wolfram Materne von der Interessengemeinschaft Dorst begrüßen gemeinsam mit engagierten Dorfbewohnern die Gäste. Die Wiedersehensfreude ist groß.

Jette Brandt ist mit fünf Monaten die jüngste Dorsterin beim Treffen. Ihr zwölfjähriger Bruder Aaron hält sie im Arm. Foto Anett Roisch

„Dorst ist ein sehr schöner Ort. Und wem haben wir es zum größten Teil zu verdanken? Manfred. Deshalb ist es an der Zeit, dass die Dorster ihm danken für das, was er in den letzten 30 Jahren geleistet hat“, sagt Peter Kalweit, Vorsitzender der Gruppe der engagierten Dorster. Franke ist vor ein paar Wochen von seinem Ehrenamt als Ortsteilbeauftragter zurück getreten.

Kalweit schätzt, dass Franke sicher in den vergangenen Jahren viele schlaflose Nächte hatte, um bestimme Vorhaben zu finanzieren. In einem kleinen Rückblick schildert der Vorsitzende Frankes Arbeit, aber auch seine Gradlinigkeit und seine Kraft, andere Leute zu motivieren.

Nach Kalweits Ausführungen hatte Franke das Zepter von Elvira Münster übernommen. 16 Jahre war er der Bürgermeister von Dorst, danach 14 Jahre der Ortsteilbeauftragte. Der Ortschef habe Dorffeste organisiert. Höhepunkte waren die großen Festumzüge zu den Dorfjubiläen. Viele Projekte habe er angeleiert, wie den Bau des Spielplatzes, der Straßen und der Fußwege sowie die Errichtung der Straßenbeleuchtung. Die Leichenhalle wurde neu gebaut, das Feuerwehrgerätehaus um- und ausgebaut.

Warum Franke ein Schlitzohr ist?

„Ein Schlitzohr war Manfred 1999 beim Brunnenbau an der Trauerhalle. Wir Jungs von der Feuerwehr sollten wegen der geometrischen Saughöhe dort einen acht Meter tiefen Brunnen in die Erde buddeln. Das haben wir gemacht. Dafür haben wir 2000 eine neue Pumpe bekommen. Es hat funktioniert“, sagt Kalweit schmunzelnd. „Ohne die vielen Helfer und ohne den Gemeinderat hätte ich das alles auch nicht geschafft“, gesteht Franke. Einen Pott voller Bockwürste und einen Kasten Bier habe es für die Helfer oft zur Belohnung gegeben. Hans Pankratz hatte die Technik zur Verfügung gestellt. Es sei immer eine runde Sache gewesen. Kalweit appelliert, dass auch jetzt alle mithelfen, den Zusammenhalt im Dorf wieder zu stärken.

Dass es im Schloss immer königliche Köstlichkeiten gibt, davon überzeugt sich auch Calvördes neugewählter Bürgermeister Hubertus Nitzschke und seine Gemahlin Brigitte. „Es sind nur noch ein paar Tage bis er im Chefsessel der Gemeinde Platz nimmt. Wir wünschen ihm immer das richtige Fingerspitzengefühl, aber auch genügend Durchschlagskraft, wenn es um eine gute Sache geht“, so Franke. Nitzschke schwärmt vom Neujahrstreffen: „Es ist eine schöne Sache, aber ihr habt jetzt ein Problem. Ihr braucht nun einen neuen Ortsteilbeauftragten. Manfred hat sehr große Fußstapfen hinterlassen.“

Heiraten im Herrenzimmer

Der neue Gemeindechef betont, dass es wichtig ist, in jedem Ortsteil – wie auch in Dorst – eine Person zu haben, die den engen Kontakt mit dem Bürgermeister sucht, wenn es Sorgen gibt oder es irgendwo mal klemmt. So ein Ortsteilbeauftragter kenne schließlich alle Leute im Dorf und könnte auch die Gratulationen zu Geburtstagen und Jubiläen der Bewohner übernehmen. „Eine Frau oder ein Mann vor Ort muss her! Wer hat den Mut, den Kontakt zu pflegen und sich für die Belange von Dorst einzusetzen? Sonst fallt ihr hinten runter. Und das wollen wir nicht!“, betont er.

Ein langgehegter Wunsch von Franke ist, dass das Herrenzimmer als Trauzimmer genutzt werden darf. „Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber ich werde mich dafür einsetzen, dass das Standesamt – vielleicht noch in diesem Jahr – seiner Bestimmung übergeben werden kann. Je mehr Leben ins Schloss kommt, desto mehr kann man auch wieder Geld für die Instandsetzung ausgeben“, blickt Nitzschke voraus.

Die Interessengemeinschaft und einige Dorster bedanken sich mit einem Präsentkorb bei Manfred Franke (Mitte). Das Geschenk und Blumen überreichen Wolfram Materne (l.) sowie Peter Kalweit und seine Frau Manuela. Foto: Anett Roisch

Franke verspricht, weiter in der Interessengemeinschaft für den Erhalt des Schlosses zu kämpfen. Die Gäste stoßen mit Glühwein an und lassen sich vom Keller bis zum Dachboden durch das Schlossmuseum führen.