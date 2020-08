Auf Schloss Hundisburg wird erstmals eine Messe auf die Beine gestellt.

Hundisburg l Ein runder Geburtstag, die Jugendweihe, eine Hochzeit – irgendwie steht immer eine große Feierlichkeit ins Haus, die geplant werden will. Das fiel auch Nadine Peters vom Modehaus Peters und Nils Todtenhaupt vom Schlossrestaurant Hundisburg auf. Kurzerhand schlossen sie sich zusammen, um eine Messe ins Leben zu rufen.

„Hundisburg ist der perfekte Ort für eine solche Messe rund ums Feiern“, sagt Ideengeberin Nadine Peters. Bewusst sei die Veranstaltung nicht nur auf das Thema Hochzeit beschränkt, sondern fasst einen weiteren Rahmen – eben alles, was Spaß macht. Dekoration, Kleidung, Köstlichkeiten – all das gehört zu einer Feier dazu.

30 Aussteller

Im Sommer vergangenen Jahres fanden sich die beiden Organisatoren und gingen mit ihrer Idee zu Gewerbetreibenden, die wissen, wie man richtig feiert. Inzwischen haben sie über 30 Aussteller zusammegetrommelt Caterer, Luftballon-Hersteller oder Partybands – die Gäste erwartet ein breites Spektrum für Feier-Ideen. Auch der schönste Tag im Leben wird im Mittelpunkt stehen. Künftige Bräute können sich hier schon mal bei der Anprobe in ein Kleid verlieben.

„Wir wollen, dass die Gäste hier einen schönen Tag verbringen“, sagt Nils Todtenhaupt. Am Sonntag, 27. September, warten die Aussteller im Gartensaal, im Kaminzimmer und der Terrasse auf neugierige Besucher. Sie können nicht nur schlendern, sondern auch selbst aktiv werden. So wird es einen Workshop im Sticken geben, aber auch ein Drei-Gang-Menü wartet auf leere Bäuche. Eine Modenschau zeigt die Kollektionen, die erst im kommenden Jahr in den Geschäften hängen.

Doch auch das Thema Nachhaltigkeit steht bei den Organisatoren hoch im Kurs. Gezeigt werden umweltbewusste Varianten des Feierns – Secondhand-Brautkleider oder auch Ballons aus Naturkautschuk sind zwei Beispiele. „Das Thema ist noch nicht in der Eventbranche angekommen, ist uns aber wichtig“, sagt Peters.