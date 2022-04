Hohenwarsleber Dorfrallye zum Tag der Regionen

Die Dorfrallye in Hohenwarsleben ist erneut mit einem Teilnehmerrekord über die Bühne gebracht worden. Zugleich war die Veranstaltung der Auftakt für zahlreiche andere Aktivitäten zum „Tag der Regionen“ in der Hohen Börde.

Hohe Börde - Ein Wochenende im September ist in Hohenwarsleben seit Jahren verplant. Und so durfte die Dorfrallye – und zwar in ihrer fünften Auflage – auch in diesem Jahr nicht im Veranstaltungskalender fehlen. Die Anmeldungen gaben den Veranstaltern vom Feuerwehrverein des Ortes recht: Mit 38 Mannschaften gingen erneut mehr Teinehmer auf die Tour durchs Dorf als bei den vorherigen Rallye-Auflagen. Insgesamt elf Mal war Wissen oder sportliches Geschick an den Stationen, die auf der Route vertteilt, waren gefragt. Mal ging es um Wissen zum Plattdeutschen, mal um Kaninchen, mal war aber beispielsweise auch Geschick beim Tischkickern, Tanzen oder Leitergolf gefragt. „Die Runde war kleiner als sonst, aber wir hatten mit dem Grothe-Hof eine Station mehr“, erklärte Cheforganisator Florian Grape. Die Aufgaben für die Stationen hatten sich die verschiedenen Vereine aus dem Ort ausgedacht.