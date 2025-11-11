Die Menschen mit Hörverlust werden Statistiken zufolge immer jünger. Hörakustikermeister Markus Hohmann aus Haldensleben erklärt, woran das liegt und warum die Hörgesundheit eine entscheidende Rolle für die allgemeine Gesundheit spielt.

Hörverlust trifft immer mehr junge Menschen – Hörakustiker aus Haldensleben warnt vor Risiken

Haldensleben - Dass immer mehr junge Menschen unter Hörverlust leiden, hat laut Hörakustikermeister Markus Hohmann aus Haldensleben verschiedene Gründe. Einer davon sei eine ständige Dauerbeschallung des Gehörs – ob im Einkaufszentrum, über Kopfhörer oder durchs Autoradio.