Wirtschaft Hövelmann in Haldensleben: Unternehmen verlagert seine Logistikgeschäfte an einen anderen Standort

Das Unternehmen Hövelmann will einen Großteil seines Logistikgeschäftes von Haldensleben an einen anderen Ort verlagern. Eine Vielzahl der Hallen am Standort Dammühlenweg in Haldensleben ist bereits an einen Lagerkunden vermietet. Wohin geht es und was sind die Gründe?