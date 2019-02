Verwaltung nimmt Anträge in Rathäusern entgegen

Oebisfelde/Weferlingen (cbo) l Das Führungszeugnis, jährlich von rund 4,5 Millionen Deutschen beantragt, erhält seit dem 18. Februar ein neues Aussehen, informiert die Verwaltung der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen.

Das Dokument vom Bundesamt der Justiz wurde hinsichtlich des Datenschutzes und der Fälschungssicherheit überarbeitet und verbessert. Das neue Führungszeugnis wird übersichtlicher gestaltet und mehrsprachig verfasst.

So stehen die Daten zur Person jetzt bei jedem Führungszeugnis einheitlich oben rechts auf der Seite, unabhängig davon, ob Eintragungen vorhanden sind oder nicht. Die auffälligste Neuerung betrifft das weiße Adressfeld. Es wurde deutlich vergrößert Die Bezeichnungen der Personendaten werden künftig in deutscher, englischer und französischer Sprache aufgeführt. Enthält das Führungszeugnis keine Eintragung wird dieser Vermerk ebenfalls in den drei Sprachen zu sehen sein. Neben dem Führungszeugnis wurden auch alle übrigen Auskünfte aus dem Bundeszentralregister sowie die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister in gleicher Weise angepasst.

Beantragt werden kann das Dokument sowohl online beim Bundesamt der Justiz oder persönlich bei der örtlichen Gemeinde.