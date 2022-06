Hundisburg blickt mit Buch auf seine närrische Vergangenheit zurück

Fünf Hundisburger lassen in einem Buch die Zeiten des örtlichen Carnevalvereins wieder aufleben. Zwölf Jahre lang hatte er die närrische Stimmung in die Region getragen, dann löste er sich wieder auf.

Angelika Meyer, Thomas Lein, Wally Herrmann, Otto Harms und Regina Pasewald (v.l.) haben die Erinnerungen an den Hundisburger Carnevalverein in einem Buch wieder aufleben lassen.

Hundisburg - Es war einmal ... eine Zeit, in der sich auch in Hundisburg Närrinnen und Narren zusammenfanden, um gemeinsam unter dem Namen Hundisburger Carnevalverein (HCV) die fünfte Jahreszeit zu feiern. Doch ihr Schlachtruf „Hundisburg Helau! Kötershütte Wau Wau!“ erklang nur zwölf Jahre lang. Nach der Gründung des Vereins, in dem sich zwischenzeitlich mehr als 200 Hundisburger engagierten, war 1980 schon wieder Schluss mit lustig.