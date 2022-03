Hundisburger sehen Natur an Ruine Nordhusen sterben

Die Dauergrünflächen an der Ruine Nordhusen werden traditonell landwirtschaftlich genutzt - als Weideflächen für die Schafe. Das passt einigen Hundisburgern nicht.

Hundisburg - Für einige Hundisburger wird an der Ruine Nordhusen kein Naturschutz betrieben. Das Biotop, das vor Jahren angelegt wurde, ist trockengefallen, alle Fische verendet. Auch in der Beber und der Olbe gebe es keine Fische mehr, sagen die Männer. Ihre Namen möchten sie nicht in der Zeitung lesen, doch die Liste ihrer Vorwürfe ist lang.