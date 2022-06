Im Ersatzneubau der Grundschule Erxleben gibt es die letzten Arbeiten

Hochbetrieb herrscht in der finalen Phase auf der Baustelle der Grundschule in Erxleben. Trotzdem ist Bauamtsleiterin Anke Osterburg-Piele zuversichtlich, dass das Vorhaben rechtzeitig fertig wird.

Flechtingen/Erxleben - Über den Baufortschritt des Vorhabens Ersatzneubau Grundschule Erxleben informierte Bauamtsleiterin Anke Osterburg-Piele bei der Sitzung des Verbandsgemeinderates am Dienstagabend. Nach ihren Ausführungen seien in den vergangenen Wochen die Abnahmen vieler Gewerke erfolgt. Es fehlen noch die baulichen Abnahmen der Bodenbelags- und der Malerarbeiten. Diese Tätigkeiten sollen in der nächsten Woche fertig gestellt und spätestens am 30. August abgenommen werden.