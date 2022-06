Im Museum des Heimat- und Mühlenvereins Flechtingen gibt es viel zu entdecken

Flechtingen - Eigentlich haben die Mitglieder des Heimat- und Mühlenvereins alljährlich im August viel zu tun. Dann laden sie nämlich zum traditionellen Leistungspflügen und Holzrücken ein. Bereits zum zweiten Mal aber mussten sie diese große Veranstaltung wegen der Corona-Einschränkungen absagen. So kam der Vereinsvorstand auf die Idee, die Mitglieder zu einem vereinsinternen Grillabend an die Wassermühle einzuladen. Zu erzählen hatten sich die Frauen und Männer dennoch viel. Und sie hoffen, dass wenigstens der Brot- und Backtag am 3. Oktober und das Nikolausfest stattfinden können.