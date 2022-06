Immer mehr Corona-Fälle machen den Haldensleber Schulen zu schaffen

Haldensleben - „Wir haben keine Pandemie der Ungeimpften. Für mich ist es mittlerweile eine Pandemie der Kinder und Jugendlichen“, sagt Marco Ladewig. Vor gut 14 Tagen sei es losgegangen, so der Schulleiter des Haldensleber Professor-Friedrich-Förster-Gymnasiums: Bei den Corona-Tests, die die Schüler momentan noch dreimal in der Woche machen müssen, seien positive Fälle aufgetaucht. „Aus allen Klassenstufen, mal vereinzelt, mal waren es gleich mehrere Schüler“, berichtet Marco Ladewig. Von 704 Schülern, die am Haldensleber Gymnasium lernen, seien momentan mehr als 50 positiv getestet und daher zuhause in Quarantäne. Aus der Klassenstufe 5 seien zwei Klassen stärker betroffen, jeweils die Hälfte der Klasse sei dort in Quarantäne.