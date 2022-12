Immer mehr Menschen auf Lebensmittelspenden angewiesen

Torsten Kieseler vom TSV Wefensleben (von vorn), Sebastian Penke vom DRK und Tim Teßmann vom HSV Haldensleben tragen die Lebensmittelspenden in die Räume der Tafel in Haldensleben.

Haldensleben - Etliche Kisten und Beutel voller Spenden haben die Sportler des TSV Wefensleben und des HSV Haldensleben in die Räume der Tafel in der Gerikestraße getragen. Die Mitglieder der befreundeten Vereine haben in den vergangenen Tagen und Wochen haltbare Lebensmittel oder auch Dinge des täglichen Bedarfs zusammengetragen, um Menschen, denen es finanziell schlechter geht, etwas Gutes zu tun. Auch ein Pflegedienst sowie ein Fitnessstudio haben sich bei der Aktion mit eingeklinkt.