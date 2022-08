Verfassungsschutz Immer mehr rechte Straftaten im Landkreis Börde

Vor 30 Jahren gab es massive Gewalteskalationen in einem Flüchtlingsheim in Rostock-Lichtenhagen. Zum Jahrestag lohnt ein Blick in den Landkreis Börde. Wie viel Gewalt von rechts gibt es hier? Und wie hat sich die Situation in den vergangenen Jahren verändert?