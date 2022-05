Impfangebote des Landkreises Börde derzeit nicht sehr gefragt

Haldensleben - „In Oschersleben ist die Nachfrage kaum noch da. Deshalb reduzieren wir von vier auf zwei Tage“, sagt Mario Bernsdorf. Auch in Wolmirstedt würden die Menschen die ständigen Impfangebote des Landkreises Börde nicht mehr so stark aufsuchen, deshalb werden auch dort Zeiten verkürzt, erklärt der Koordinator für die kreiseigenen Impfaktionen. Lediglich die Haldensleber Impfangebote seien nach wie vor gut besucht. „Um die 100 Impfungen setzen wir hier noch jeden Tag“, sagt Mario Bernsdorf. Die unterschiedliche Entwicklung in den Städten der Börde komme ihm zufolge wegen unterschiedlicher Voraussetzungen zustande. In Oschersleben beispielsweise habe es neben den Impfangeboten des Kreises auch weitere große Aktionen gegeben – beispielsweise von der Klinik in Neindorf. Wolmirstedt liegt sehr nahe an Magdeburg, weshalb viele Impfwillige auch dorthin ausweichen würden. Haldensleben sei als Kreisstadt nach wie vor der Hauptanlaufpunkt für Impfwillige in der Region.