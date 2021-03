160 Personen der Gemeinde Calvörde an zwei Tagen impfen – das ist die Mission des mobilen Impfens in Calvörde.

Calvörde l Mittwochmorgen um 8 Uhr: Tag zwei der Erstimpfungen für die über 80-Jährigen in Calvörde. Charlotte Zapfe und Jasmin Westpfahl vom DRK-Impf-Team tragen die große Kühlbox mit dem Impfstoff in den Saal der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde.



Zu den ehrenamtlichen Helferinnen der kommunalen und der kirchlichen Gemeinde Calvörde zählt Christa Merker. „Wir wollen, dass die Pandemie schnell zu Ende geht, damit wir uns wieder treffen können“, sagt die Calvörderin und hilft gut gelaunt bei den Vorbereitungen.



Das Einhalten der Hygieneregeln hat oberste Priorität. Die Aufgaben sind schnell verteilt. Charlotte Zapfe und Elisa Wöhlbier vom DRK-Team füllen die vielen Dokumente aus. „Es ist wichtig, dass die älteren Menschen geimpft werden und wir sie wieder besuchen können“, sagt Ulrike Krüger, die in der Küche den Kaffee für die Helfer kocht. Sarah Alwast ist an diesem Tag für das Messen der Körpertemperaturen zuständig. „Es ist richtig, dass zuerst die älteren Herrschaften geimpft werden. Wir - die jungen Leute – haben doch ein stärkeres Immunsystem“, ist sich die junge Mutter sicher.



Überpünktlich ist Gerda Lichtner bei der Anmeldung. „Ich lasse mich impfen. Ein kleiner Piks ist besser als der Ärger und die Vorwürfe, nicht geimpft zu sein und dann am Corona-Virus zu erkranken“, sagt die 82-Jährige. Die Calvörderin erzählt, dass sie nur aus dem Haus geht, wenn es unbedingt sein muss.



Der 88-Jährige Otto Lüders gesteht, dass er erst gegen die Impfung war. Seiner Ansicht nach sei der Impfstoff noch nicht lange genug erprobt worden. Trotzdem habe er sich nun überreden lassen. Das Impf-Team verbreitet gute Laune und macht den Unentschlossenen Mut. „Die Leute sollen sich wieder frei bewegen können und keine Angst haben, sich anzustecken“, sagt Christa Merker.



Mobiles Team erleichtert das Impfen für die Senioren

„Hier in Calvörde läuft das Impfen bestens. Die über 80-Jährigen sind sehr dankbar für dieses Angebot des Landkreises Börde, denn für viele wäre der Weg zum Impfzentrum bis nach Haldensleben doch beschwerlicher. So haben sie einen kurzen Weg“, sagt Jasmin Westphal und erklärt: „Der Impfstoff von BioNTech ist schwieriger in der Zubereitung.“ Aber selbst dabei habe sie bereits eine gewisse Routine entwickelt.



Nur etwa 100 Meter musste Thomas Kulla vom Frühstücks-tisch bis zu seinem Impftermin gehen. Der 80-Jährige erzählt, dass seine Tochter sich streng an die Corona-Vorschriften hält. Meist würden die Enkel zur Sicherheit an der Tür stehen bleiben, um Abstand zu halten. Nur wenn er seine Enkelin zum Reiten nach Rätzlingen bringt, habe er einen etwas engeren Kontakt. Er hofft, dass mit der Impfung bessere Zeiten für das Beisammensein mit der Familie kommen.



„Es ist ein schönes Arbeiten mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mit den Patienten“, beschreibt Dr. med. Jörg Czyborra, der geduldig die Fragen der Impfberechtigten beantwortet. „Es ist ganz selten, dass wir Patienten aus irgendeinem Grund nicht impfen können“, beschreibt der Landarzt, der sichtlich erleichtert ist, dass doch immer mehr Impfstoff zur Verfügung gestellt wird. Das Impfen in seiner Praxis befürwortet er.



Etwa 95 Prozent der zum Termin bestellten Frauen und Männer würden – nach seinen Ausführungen – den Termin auch wahrnehmen. Immer wieder gäbe es Leute, die sich bereits im Impfzentrum in Haldensleben oder Gardelegen impfen lassen haben. Wenn Impfdosen übrig bleiben, schaut Czyborra in seine Kartei und ruft Patienten an, die nach der vorgeschriebenen Priorität oder bestimmten Vorerkrankungen auch impfberechtigt sind. Die Bedenken zu den Nebenwirkungen von AstraZeneca möchte Czyborra den Leuten nehmen. Selbst seine über 80-Jährige Mutter sei mit AstraZeneca geimpft worden.



Rettungsassistent betreut Patienten nach Impfung

DRK-Rettungsassistent Hartmut Hornbruch betreut die bereits Geimpften. „Ich beobachte die Patienten noch eine viertel Stunde in einem Extraraum – Allergiker bleiben eine halbe Stunde zur Beobachtung“, erklärt der Velsdorfer, der zum Team der Rettungssanitäter der Calvörder Woche gehört. Nach seinen Erfahrungen würden etwa die Hälfte der Senioren die Impfungen gelassen hinnehmen, der andere Teil hingegen sei schon ganz schön aufgeregt und zitterig.



Am heutigen Donnerstag und am 26. März steht das Flechtinger Kurhaus für Impfwillige mit Termin offen. In Erxleben soll dann vom 29. bis 31. März geimpft werden. Ein Zutritt zu den Impfzentren ohne Termin wird nicht möglich sein.