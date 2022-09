In der Börde bleibt es kalt und dunkel

Haldensleben - Die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger: Der Herbstanfang steht vor der Tür. In den kommenden Wochen werden die Temperaturen sinken, der Griff zur Heizung lässt sich bald nicht mehr vermeiden. Um bundesweit an Energie für den kommenden Winter zu sparen, herrschen deshalb auch im Landkreis Börde neue Regeln im Einzelhandel und in öffentlichen Gebäuden, die den Energieverbrauch regulieren sollen.