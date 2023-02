In der Hohen Börde hält der Ansturm auf die Lehrgänge weiter an

Übungen und Ausbildung werden bei den freiwiligen Feuerwehren in der Hohen Börde groß geschrieben. In Irxleben haben einige Kameraden im vergangenen Jahr ihre Ausbildung im Chemikalien-Schutzanzug absolviert.

Schackensleben - Eine verantwortungsvolle Tätigkeit, ganz egal, ob als Beruf oder ehrenamtlich, Feuerwehrleute haben es nicht leicht. Für 955 Ehrenamtliche in der Gemeinde Hohe Börde, darunter 387 Aktive, zeichnet die Gemeindewehrleitung um ihren Chef Stefan Libbe verantwortlich. Erstmals hatte die Gemeindewehrleitung eine Jahreshauptversammlung im Rahmen aller Ortsfeuerwehren in die Prokon-Halle in Schackensleben eingeladen.