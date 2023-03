Haldensleben - Der Haldensleber Förderverein „Flora“ betreut schon viele Jahre lang Menschen, die aufgrund seelischer und psychischer Probleme ihrem normalen Alltag nicht mehr nachgehen können. In einem Wohnheim, in Tagesförderung, Tagespflege oder ambulanten Gruppenmaßnahmen wird den Patienten geholfen. Die Gebäude der Flora stehen an der Dessauer Straße. Das Wohnheim beinhaltet beispielsweise eine eigene Küche und Wäscherei. „Hier wird vor allem am Tag viel Strom verbraucht“, sagt Ines Peinemann, die die „Flora“ leitet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.