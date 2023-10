Ein privates Investorenpaar baut in Haldensleben zwei neue Wohnhäuser mit insgesamt 16 Mietwohnungen. Eines ist bereits fertig, das zweite befindet sich im Bau. Was genau entstehen soll.

In Haldensleben entstehen 16 neue Wohnungen mit Blick auf den Mittellandkanal

Ines Hötzel vor den beiden Häusern am Kanal in Althaldensleben. Eines befindet sich noch im Bau, das andere ist schon fertig.

Haldensleben. - Wer auf der Althaldensleber Straße in Richtung Olln über die Kanalbrücke fährt, kann sie erblicken: Zwei neue Häuser, die in prominenter, aber ruhiger Lage am Mittellandkanal stehen. Eines davon ist schon komplett fertig, das andere befindet sich erst im Bau. Bauherr der beiden Mehrfamilienhäuser ist Ruzhdi Cacolli. Gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Ines Hötzel hatte er eigentlich nach einem Grundstück gesucht, auf dem er ein privates Wohnhaus errichten kann.