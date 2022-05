In Haldensleben fehlen Zimmer für Reisende

Haldensleben - Haldensleben ist für Touristen attraktiv – dieser Trend ist ungebrochen. Patrick Thräne, Leiter des Wobau-Bahnhofscenters, merkt das unter anderem daran, dass die Nachfrage nach Betten in der Stadt immer sehr hoch ist. „Haldensleben hat zu wenig Zimmer für Reisende, das ist unbestritten“, sagt Patrick Thräne, der mit seinen Kollegen im Bahnhofscenter auch die Stadtinformation betreut. Die bestehenden Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Zimmervermietungen seien eigentlich stets ausgebucht. Das liege nicht nur an Touristen, auch Monteure und andere Geschäftsreisende würden Betten in der Stadt benötigen.