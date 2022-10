In Haldensleben haben Schuhkartons wieder Saison

Haldensleben - „Liebe lässt sich einpacken“ - unter diesem Motto steht die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ in diesem Jahr. Margit Preuß und Ulrike Hille ist das aus dem Herzen gesprochen. Die beiden Frauen vom Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) haben seit vielen Jahren die Aktion in der Region in Regie, denn seit 1999 gehen von Haldensleben aus Päckchen zu bedürftigen Kindern in Osteuropa. Doris Schekatz hat damals zunächst in privater Initiative die Sammlung ins Leben gerufen und wurde von der Hilfsbereitschaft völlig überrollt. In ihrem Haus war kaum noch Platz, weil überall Kartons standen, denn die Garage reichte nicht aus. Damals bat sie den CVJM um Hilfe, und ein Jahr später übernahm dann der Verein die Organisation. Die Frauen und Männer vom CVJM schreiben damit eine Erfolgsgeschichte. Ihre Kinder sind mit der Aktion groß geworden und helfen inzwischen auch mit, aber es kommen auch immer wieder neue Helfer hinzu.