In Haldensleben liegen mehrere Straßen im Dunkeln

In Haldensleben gibt es derzeit massive Probleme mit der Straßenbeleuchtung. Seit Wochen liegen immer wieder Straßenzüge in kompletter Dunkelheit. Das ist ärgerlich - der Grund dafür auch.

Haldensleben - In Haldensleben ist es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Störungen der Straßenbeleuchtung gekommen. Das bestätigt das Bauamt der Stadtverwaltung. So seien laut einer Stadtsprecherin Beschädigungen von Kabeln aufgetreten.