In Haldensleben sammelt eine junge Polin für die Menschen in der Ukraine

Hilfe über Ländergrenzen hinweg: Die Polin Joanna Górna hat in Haldensleben eine Spendensammlung für die Flüchtlinge des Ukraine-Krieges organisiert. Sie braucht Unterstützung.

Die Polin Joanna Górna wohnt schon mehrere Jahre in Haldensleben, stammt aber aus einem Dorf, das drei Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt. Es ist ihr ein Bedürfnis, den Opfern des Krieges zu helfen. Dafür sammelt sie nun Sachspenden.

Haldensleben - Joanna Górna hat rote Augen. „Ich weine viel in letzter Zeit“, sagt sie. Die 28-jährige Polin lässt nicht los, was gerade in der Ukraine passiert. Sie kommt aus der kleinen polnischen Landgemeinde Dubienka, die nur drei Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt.